نقيب الأشراف: مصر ترتبط مع السعودية بعلاقات وثيقة تترسخ عبر الأزمنة

وقال نقيب الأشراف، فى بيانٍ له اليوم، إن الاحتفال بالعيد الوطنى للمملكة هذا العام يأتى فى الوقت الذى وصلت فيه العلاقات "السعودية – المصرية" ذروتها من التعاون والحرص على تقديم الدعم والمؤازرة الكاملة لما تبذله القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة فى البلدين العظيمين، حيث يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك سلمان تأصيل الروابط القوية التى تضرب بجذورها إلى مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز والذى اختص مصر دون غيرها من البلدان العربية أو الدولية بالزيارة فى عام 1946.

وأشاد نقيب الأشراف بما يقدمه الملك سلمان وولى عهده الأمير محمد من جهود لتعظيم دور المملكة الإقليمى والدولى وخدمة ضيوف بيت الرحمن والعمل على إعلاء راية التوحيد، ودعم الأشقاء فى مختلف الدول العربية والإسلامية.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقائدها، وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تحتفى اليوم بالذكرى الـ90 على تأسيسها ووحدتها التى تعود إلى المرسوم الملكى الذى أصدره الملك عبدالعزيز رقم 2716 الموافق ليوم 23 من سبتمبر عام 1932 م- 17 من شهر جمادى الأول عام 1351 هجري، حيث قضى بتحويل اسم الدولة السعودية الثالثة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.