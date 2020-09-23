فيديو.. مديريات أوقاف أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر تستقبل لحوم الأضاحى

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، فى بيان صحفى، على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية وأننا جميعًا فى خدمة الأسرة الفقيرة، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم.

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