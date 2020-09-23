رسميا.. تنسيقية شباب الأحزاب تعلن أسماء مرشحيها لانتخابات مجلس النواب

انتهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من إعداد القائمة النهائية، بأسماء أعضاء التنسيقية الذين يخوضون سباق انتخابات مجلس النواب 2020، على القائمة الوطنية من أجل مصر، فى الدوائر الأربعة "القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، "الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد"، "شرق الدلتا"، و"غرب الدلتا".





وجاءت أسماء الأعضاء الـ26 الذين تدفع بهم التنسيقية فى سباق النواب، كالتالى:

محمد عبدالعزيز، ومحمد تيسير مطر، وأحمد زيدان، وأحمد فتحى، ومحمود بدر، ومى كرم جبر، وأميرة صابر، ومارثا محروس، وأميرة العادلى، ومارسيل سمير، وعمرو درويش، وأحمد مقلد، وعمرو يونس، وهيام الطباخ، وطارق الخولى، وغادة على، ونشوى الشريف، ورشا أبو شقرة، وأحمد رمزى، وعلاء عصام، وهادية السعيد، وإيمان عبدالقادر، ومحمد إسماعيل، ورحاب عبدالغنى، وخالد بدوى، ورشا فايز.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سبق واقتنصت 5 مقاعد فى مجلس الشيوخ، خلال الانتخابات التى أجريت فى أغسطس الماضى.

وتواصل التنسيقية، استقطاب وخلق كوادر سياسية من مختلف التوجهات، والتخصصات، للدفع بهم فى الحياة العامة، بما يعود بالنفع على الدولة المصرية.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، من 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الجارى.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردى، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح فى كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

وبحسب القانون تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية و4 دوائر للقوائم المغلقة يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 100 مقعد لكل منها.

ويشترط أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساوياً له، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.