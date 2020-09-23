قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بولاق الدكرور وأرض اللواء في الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن "حي بولاق الدكرور – أرض اللواء" لمدة 8 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 25/9/2020، حتي الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 26/9/2020، نظراً لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبري بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم ، 300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط علي خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة . وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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