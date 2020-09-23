صور.. محافظ الغربية يتابع طلبات التصالح بالمركز التكنولوجى بمدينة بسيون

تابع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، اليوم الأربعاء، انتظام العمل لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء والوقوف على حُسن استقبال وتقديم جميع التسهيلات للمواطنين والتزام العاملين بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تنفذها الدولة، خلال زيارته المركز التكنولوجى بمدينة بسيون.





وعاين المحافظ - وفقا لبيان صحفى- قطعة أرض بمدخل بسيون لإقامة موقف عمومى عليها لنقل المواقف العشوائية الموجودة بمدينة بسيون وعددها 4 مواقف، مؤكدًا على سرعة البدء فى الأعمال ليتم النقل، والقضاء على الازدحام داخل المدينة وتيسير الحركة المرورية. وتابع المحافظ أعمال إنشاء 6 عنابر و2 عنبر أمهات، ثم تفقد أيضا أعمال إنشاء سور مصنع تدوير القمامة بالمحلة والاطمئنان على حسن سير العمل وانتهاء أعمال إقامة السور بنسبة 70%. وفى نهاية الجولة، تابع محافظ الغربية، المجزر النصف آلى بشبشير الحصة، ووجه مدير الإدارة الهندسية بالديوان العام بسرعة الانتهاء من عمل المقايسة بالأعمال المستجدة بزيادة عنبر آخر، موجهًا رئيس مدينة طنطا بإنهاء مشكلة الكهرباء الخاصة بالمجزر.

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