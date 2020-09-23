عاجل .. وزير الخارجية يصل إلى الأردن

وصل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى، منذ قليل، إلى العاصمة الأردنية ⁧‫عمّان‬⁩ للمُشاركة فى الاجتماع الوزارى الرُباعى حول تطورات القضية الفلسطينية وفرص الدفع قُدمًا بجهود السلام فى الشرق الأوسط.





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