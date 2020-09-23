ننشر أول صور للعقيد عمرو عبد المنعم شهيد التصدى لمحاولة هروب مساجين بطرة

وتبين استشهاد الرائد محمد عفت، وأمين الشرطة عبدالحميد محمد. وصرح مصدر أمنى لـ"دوت الخليج" بأن قوات الأمن تصدت لمحاولة هروب أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام، والمودعين بحجز الإعدام بسجن طره صباح اليوم الأربعاء، وتصدت لهم قوة التأمين، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة، وهم: السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسى، ومديح رمضان حسن علاء الدين.

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