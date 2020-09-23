ننشر صور الرائد محمد عفت أحد شهداء التصدى لمحاولة هروب مساجين بطرة

حصل دوت الخليج على صور الرائد محمد عفت، ضابط مباحث سجن شديد الحراسة بطرة، وأحد شهداء الشرطة، الذين تصدوا لمحاولة هروب 4 متهمين إرهابيين، صادر ضدهم حكم بالإعدام فى قضية أنصار الشريعة.





وصرح مصدر أمنى لـ"دوت الخليج"، بأن قوات الأمن تصدت لمحاولة هروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة صباح اليوم. وتصدت قوة التأمين للهاربين، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة، وهم: السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، وحسن زكريا معتمد مرسى، ومديح رمضان حسن علاء الدين. كما أسفر التصدى الناجح، عن استشهاد كل من العقيد عمرو عبد المنعم، والرائد محمد عفت، وأمين الشرطة عبدالحميد محمد. يذكر أن الرائد محمد عفت القاضى ضابط مباحث سجن شديد الحراسة بطرة، خريج كلية الشرطة دفعة 2007.

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