عضو بـ الشيوخ: خطاب السيسى بالأمم المتحدة خارطة طريق للمنطقة

أشاد النائب أحمد عبدالماجد عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ75، مضيفا أنها خارطة طريق للمنطقة العربية والإفريقية.





وأشار إلى أن الرئيس أكد على موقف مصر الثابت تجاه عدد من القضايا التى تمس أمنها القومى، والتى جاءت حاملة عدد من التحذيرات للدول المعادية من الاقتراب من الأمن القومى المصرى والليبى تحديدا.

وأكد عبدالماجد فى بيان له اليوم، أن الرئيس تحدث عن الإرهاب وضرورة التزام الدول بقرارات مجلس الأمن المتعلقة به، مشددا على أنه يجب معاقبة الدول التى تدعم الإرهاب، وتقوم بنقل الميليشيات المسلحة خاصة من سوريا إلى ليبيا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح النائب أن الأخذ برؤية الرئيس فى حل القضايا والأزمات، وتحقيق التعاون الدولى الجاد، سوف يخلص العالم من شرور وويلات الإرهاب الأسود، الذى بات يهدد الجميع دون استثناء.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسى دائما يطالب بالسلام فى المنطقة والعالم، ويدعو دائما إلى حل جميع المشكلات والقضايا فى المنطقة بالحوار، ويضع أمامه ضرورة إحياء مسيرة السلام فى الشرق الأوسط وحل القضية الفلسطينية، والأزمة الليبية والسورية، ودائما يؤكد على تعزيز مفهوم الأمن القومى وضرورة إرساء الأمن والسلم القومى للشعوب وهو ما أكد على أهميتها.

ولفت النائب إلى أن الرئيس تحدث عن الجهود المصرية المبذولة فى ملف التنمية المستدامة، من أجل توفير حياة كريمة تليق بطموحات الشعب المصرى.