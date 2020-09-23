فوق يا ابني.. هجوم شديد من الجمهور على أحمد الفيشاوي بسبب رسم 100 تاتو ضد المسح

نشر الفنان احمد الفيشاوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صوره له بـ"التاتو".

وظهر احمد الفيشاوي بالصورة ، ومرسوم على جسده "تاتو" وعلق قائلا "100 تاتو ضد المسح".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "فوق ياابني موهبتك هتضيعها" و "الله يهديك" و "عملت في نفسك كده ليه" و " شكلك احلى من غير التاتو".

ويشارك أحمد الفيشاوي في بطولة فيلم "30 مارس" مع دينا الشربيني، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، تأليف حميد المدنى

كما يشارك في البطولة صبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ومجموعة من ضيوف ‏الشرف