أيمن نصري: كلمة الرئيس أمام الأمم المتحدة تضمنت رسائل ذات طابع إنساني

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أثني المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة في دورتها الـ 75، واهتمامه بالمكون الحقوقي في كلمتهالتي تناولت عددا من القضاياأهمها تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةوتتضمن "الحق في الحياةوالحق في العلاجوالحق في السكنوأيضا محاربة الإرهابوتجفيف منابعهومحاسبة الدول الداعمة له"؛ وهي الأمور والتي تعتبر ترسيخا لحقوق الإنسان بمفهومها الحقيقي.

وأشار أيمن نصري رئيس المنتدي إلى أن الرئيس السيسي أكد في كلمته أن المنطقة العربية تمر بأزمات سياسية واقتصادية وأمنية شديدة التعقيد، وبات على الدولة المصرية أن تتدخل؛ لتهدئة وتصحيح الأوضاع وتقديم المساعدة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة لحل النزاعات المسلحة وإحلال الأمن والسلم الإقليمي طبقا للمعايير الدولية والأممية من منطلق دور مصر الريادي والتاريخي في المنطقة.

وأكد نصري في تحليله لكلمة الرئيس السيسي، أنه برغم أن الكلمة ألقيت أمام أكبر وأهم مؤسسة سياسية دولية إلا أنها حملت الكثير من الرسائل ذات الطابع الإنساني تطرق فيها الرئيس إلي عدة قضايا حقوقية وانسانية تعاملت معها الدولة المصرية بمنتهي الجدية وحققت فيها نتائج ايجابية ملموسة، وبرغم ذلك مازال هناك هجوم كبير على مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية، وبعض المنظمات الحقوقية مجهولة المصدر، والمستخدمة من قبل بعض الدول التي لها خلاف سياسي مع مصر؛ لتشويه سمعتها أمام المجتمع الدولي، ومن أهم هذه القضايا داخليا "تجديد الخطاب الديني وقانون بناء دور العبادة الموحد وتعزيز ثقافة العيش المشترك وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتمكين المرأة والشباب سياسيا واجتماعيا وخارجيا محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واستضافة لاجئين لأكثر من ٦١ دولة وهو الأمر الذي لاقي قبول واستحسان المجتمع الدولي والأمم المتحدة".

وشدد نصري أن كلمة الرئيس، قاطعة وحازمة أن الدولة المصرية مستمره في تفعيل دورها الريادي في المنطقة لعودة الأمن والسلم للمواطن العربي بعد فقده نتيجة للصراعات المسلحة والتي راح ضحيتها الكثير من المواطنين الأبرياء مؤكدا على اتباع الطرق الدبلوماسية والسياسية والحوار كخيار اساسي لحل المشاكل الراهنة مع حق الاحتفاظ باستخدام القوة فقط لحفظ السلام لانه دائما يحتاج السلام إلي القوة لضمان تحقيقه على الأرض وهو الأمر الذي يتطلب مواجهة الدولة المصرية وقوي الشر والدول الاستعمارية التي تسعي لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية في المنطقة على حساب حقوق الشعوب العربية وأمنهم واستقرارهم.

وأشار نصري إلى أنه من الملفت للنظر الهجوم على كلمة الرئيس من بعض وسائل الإعلام ذات التوجه السياسي والتي تبث من دول الخلاف السياسي كتركيا وقطر محاولة بذلك التقليل من قيمة هذه الكلمة التاريخية مصحوبة ببعض التقارير الحقوقية المفبركة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وبرغم هذا الهجوم ومحاولات التشويه؛ إلا أن الكلمة لاقت قبول واستحسان المجتمع الدولي وأيضا تقديم الدعم المعنوي والتشجيع لما تقدمه مصر من مجهودات وهو ما يؤكد على تقدير واحترام المجتمع الدولي للدولة المصرية والدور الذي تلعبه في المنطقة.

