سامح شكرى يلتقى وزير خارجية الأردن فى عمان

وعقد الوزيران جلسة مباحثات أكدا خلالها على ثوابت مصر والمملكة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية المقدسات الإسلامية بالقدس.
وتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في الاجتماع المُقرر عقده غدًا بين وزراء خارجية كل من مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، وذلك لبحث آخر المُستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية.
وقال بيان لوزارة الخارجية إن الاجتماع الوزاري الرباعي سوف يُركز على تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط وتبعاته، وسبل الدفع قدمُا باستئناف تلك العملية ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين. كما سيُجري الوزير شكري خلال الزيارة عددًا من اللقاءات الثنائية بهدف مناقشة أبرز القضايا الإقليمية، فضلًا عن تناول أهم أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والدول المُشاركة.
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