صور.. محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد

تابع محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، مساء اليوم الأربعاء، أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحى شرق شبرا الخيمة، وإنشاء طرق بديلة وحرم آمن لشركات البترول لنقل الحركة المرورية والحد من التكدسات فى المنطقة بالكامل، والقطاعات الثلاثة للطريق بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبرى مسطرد.





وقال محافظ القليوبية، خلال الجولة، إنه تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس فى جميع القطاعات، وأعمال الرصف بالطريق الرئيسى بمسطرد والطرق البديلة بعزبة أفندينا، وشارع خلف شركات البترول، كما تابع أعمال استكمال نقل المرافق.

ووجه الهجان بالتنسيق المستمر فى العمل بين جميع القطاعات وزيادة المعدات بالموقع لسرعة الانتهاء من الأعمال، حيث تعد المنطقة من المناطق الحيوية ذات الضغط المرورى المكثف، لافتا إلى أن المشروع يعد من المشروعات الحيوية والتى ستقضى تماما على التكدسات المرورية بالمنطقة بالكامل، إضافة إلى اللمسة الجمالية والحضارية التى سيتم إضفاؤها على المنطقة بعد تطويرها والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الانتظار.

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