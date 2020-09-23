سكاى نيوز : تهم خطيرة تلاحق المقاول الهارب فى إسبانيا

ذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن المقاول المصرى الهارب إلى إسبانيا، محمد على، يواجه تهمة مزدوجة قدمتها جهات رسمية إسبانية هى وكالة الدولة لإدارة الإيرادات (AEAT) ووحدة الجرائم المالية والضريبية بالشرطة الوطنية (UDEF) تتعلق بغسيل أموال وتهرب ضريبى.





وكشفت الأجهزة المعنية فى إسبانيا، بحسب "سكاى نيوز"، أن محمد على تمكن من تهريب كميات كبيرة من المبالغ النقدية بعملات أجنبية بطرق غير مشروعة من مصر إلى داخل إسبانيا، واستخدم جزء منها فى تجديد شاليه يملكه هناك، دون سداد ضريبة المبيعات المستحقة على هذه العملية، إضافة إلى أنه تم إدخال هذه المبالغ بطرق غير مشروعة.

وأشارت المصادر، إلى أن السلطات المعنية، تلقت بلاغا فى فبراير 2019 يفيد بأن محمد على تمكن من تهريب 650 ألف يورو إلى داخل إسبانيا، دخلت البلاد فى 3 حقائب فى الفترة ما بين شهر ديسمبر عام 2018 إلى أوائل عام 2019، وتضمن البلاغ الاسم الكامل لأحد الأشخاص، لم يتم الكشف عنه، شهد عمليات تسليم تلك الأموال، التى تمت فى سيارة فارهة بمنطقة سانتا كولوما دى غرامينيت فى مدينة برشلونة.

وأشار البلاغ، إلى أن هذه المبالغ، التى دخلت البلاد بطريق غير مشروع، وتم استخدامها فى إجراء تعديلات على الشاليه، الذى يسكنه محمد على بمنطقة كابريرا دى مار ببرشلونة، حيث تم سداد جزء من تكلفة الإصلاحات فى شكل نقود سوداء (دخلت بطرق غير مشروعة).

وذكر البلاغ، الذى تحقق فيه السلطات الإسبانية أن المبالغ، التى تم تهريبها بشكل غير شرعى وتم إنفاق جانب كبير منها على تجديدات الشاليه الخاص بمحمد على، وتم سداد الدفعة الأولى منها وكانت بمبلغ 93984 يورو وتمت عن طريق شركة ميدريرفور.

أما المرحلة الثانية، من التجديد فقد بلغت قيمتها 1.28 مليون يورو وتم إسنادها لمكتب ألونصو بابلاجير الهندسى.



وأكد البلاغ أن سداد المبلغ تم بدون دفع ضريبة المبيعات عن 50 بالمئة من إجمالى المبلغ، إذ تم دفع مبلغ 644304.57 يورو مقابل جزء من أعمال التجديدات بطريقة سوداء (بأموال مجهولة المصدر ودخلت البلاد بطريق غير مشروع).

ووفقا لمصادر إسبانية، فإن سلطات التحقيق تعكف حاليا على دراسة ملف المقاول المصرى الهارب إلى إسبانيا فى ضوء الاتهامات الموجهة له بشأن غسيل الأموال والتهرب الضريبى.