وصول سامح شكرى الأردن للمُشاركة في الاجتماع الرُباعي حول القضية الفلسطينية

وصل سامح شكرى، وزير الخارجية، إلى العاصمة الأردنية عمان، للمُشاركة في الاجتماع الوزاري الرُباعي حول تطورات القضية الفلسطينية وفرص الدفع قُدمًا بجهود السلام في الشرق الأوسط. ونشر السفير أحمد خافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، صورة عبر حسابه الرسمى بتويتر وعلق عليها :"وزير الخارجية سامح شكري يصل الآن إلى العاصمة الأردنية عمّان للمُشاركة في الاجتماع الوزاري الرُباعي حول تطورات القضية الفلسطينية وفرص الدفع قُدمًا بجهود السلام في الشرق الأوسط".

ويشارك شكرى فى الاجتماع المُقرر عقده غدًا بين وزراء خارجية كل من مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، وذلك لبحث آخر المُستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية، سوف يُركز الاجتماع الوزارى الرباعى على تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن لعملية السلام فى الشرق الأوسط وتبعاته، وسبل الدفع قدمُا باستئناف تلك العملية ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين. كما سيُجرى الوزير شكرى خلال الزيارة عددًا من اللقاءات الثنائية بهدف مناقشة أبرز القضايا الإقليمية، فضلًا عن تناول أهم أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والدول المُشاركة.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، دعا إلى ضرورة تصدى المجتمع الدولى للدول الداعمة للإرهاب، مشيرا فى كلمته بافتتاح أعمال اجتماعات الأمم المتحدة إلى أن مصر تدعو للتصدى لكافة الدول التى توظف الإرهاب لتحقيق أهداف خاصة.