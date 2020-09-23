داليا زيادة: خطاب الرئيس أمام الأمم المتحدة أكد على دور مصر القيادي

قالت داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، هو خطاب زعيم إقليمي، نظرا لما لمصر من دور مؤثر وقيادي في محيطها الأفريقي والعربي والمتوسطي، ولوجودها في قلب منطقة هي من أكثر المناطق التي تعاني من تعقيدات سياسية وحروب وصراعات حول العالم.

وأضافت زيادة في تصريح لـ" دوت الخليج": "أن أهم نقطتين في خطاب الرئيس السيسي كان تأكيده أولًا على أهمية نهر النيل بالنسبة للمصريين، وضرورة تفهم المجتمع الدولي لموقف مصر المدافع عن حقوقها في هذا النهر، رغم تعنت أثيوبيا، وهو بذلك وضع المسؤولين في أثيوبيا أمام مسؤولياتهم للحفاظ على حياة عشرات الملايين من البشر، ممن يعيشون من خيرات هذا النيل، وهو كما قال الرئيس السيسي ليس حكرًا على أحد.