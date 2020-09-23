القومى للمرأة ينعى شهداء الشرطة الذين تصدوا لمساجين أثناء الهرب

ينعي المجلس القومي للمرأة ببالغ الحزن والأسى شهداء الشرطة الأبرار الذين استشهدوا اليوم خلال تصديهم ل4 مساجين محكوم عليهم بالاعدام حاولوا الهرب من سجن طره ، حيث استشهد على اثره ضابطين وفرد شرطة.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق حزنها لاستشهاد الضابطين وفرد الشرطة والذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تأدية واجبهم الوطني، متوجهة بخالص التعازى والمواساة لأمهات وزوجات واهالي الشهداء ، سائلة الله عز وجل ان يتغمدهم برحمته ، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان،
وإنا لله وإنا إليه لراجعون .
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