عاجل بالصور”ماذا يحدث في سجن طره” استشهاد عقيد ورائد وأمين شرطة ومقتل 4 محكوم عليهم بالإعدام وفتح تحقيقات موسعة

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محمد سياف - ابو ظبي - بعد حادث سجن طره منذ قليل، أجرت الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة في الواقعة، وخاصةً بعد استشهاد ضابطين أحدهما برتبة عقيد والآخر برتبة رائد، كما استشهد أمين شرطة بالواقعة، وتم مقتل 4 أشخاص محكوم عليهم بالإعدام.

سجن طره” استشهاد عقيد ورائد وأمين شرطة ومقتل 4 محكوم عليهم بالإعدام

ووفق تصريحات أمنية فإن محاولة هروب أربع سجناء وراء الحادث، أدت إلى مقتل السجناء الأربعة، وتصدت لها قوات الأمن، مما أدى إلى استشهاد 3 أفراد شرطة.

كما ستمع فريق التحقيق في حادث سجن طره إلى النزلاء وعدد من أفراد الشرطة، وأدى الحادث إلى استشهاد كل من:

1- الرائد محمد عفت.

2- العقيد عمرو عبد المنعم.

3- أمين شرطة عبد الحميد محمد.

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كما أن السجناء الأربعة الذين تم قتلهم أثناء محاولة الهرب هم:

1- السيد السيد عطا محمد.

2- عمار الشحات محمد السيد.

3- حسن زكريا معتمد مرسي.

4- مديح رمضان حسن علاء الدين.

كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتبعة وإخطار النيابة العامة بالواقعو لتولي التحقيقات.