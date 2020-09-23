وزير القوى العاملة ناعيا شهداء سجن طرة: ضحوا بأرواحهم لتأدية واجبهم الوطنى

نعت وزارة القوى العاملة ببالغ الحزن والأسى، شهداء الشرطة الأبرار الذين استشهدوا اليوم فى أثناء تصديهم لمحاولة هروب 4 مساجين محكوم عليهم بالإعدام من سجن طرة، حيث استشهد على إثره ضابطين وفرد شرطة.





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