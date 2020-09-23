لحصوله على الدكتوراه.. تكريم مرتل كنيسة خماروية بيد البابا تواضروس

جاء ذلك قبل بدء عظة قداسته فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى، الذى أقيم مساء اليوم، بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وقال قداسة البابا: "أرحب بالمرتل سعد بطرس شانوتى بخيت مرتل كنيسة مارجرجس خماروية فى منطقة شبرا الشمالية التى يشرف عليها أنبا أنجيلوس".
وأضاف: "المرتل سعد حصل على الدكتوراه، وهو نموذج من النماذج الجميلة وتخرج فى معهد ديديموس دفعة سنة 1990 وكان الأول على دفعته، درس وحصل على بكالوريوس تربية موسيقية من جامعة حلوان عام 2016 بتقدير جيد جدًا، ثم حصل على الماجستير من كلية التربية الموسيقية من جامعة حلوان عام 2018 بتقدير امتياز وكان موضوعه الطقوس الكنسية.
وأضاف البابا: "اللجنة المشرفة أوصت بنشر الرسالة، وفى يوم 19 - 9 - 2020 حصل على دكتوراه من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وكان موضوعها بعض ألحان الكنيسة ومقارنتها فى كل من الكنيسة اللاتينية واليونانية والإثيوبية، وحصل على الدكتوراه بتقدير امتياز، وتعتبر هذه هى الرسالة الأولى التى تقدم المقارنات بين الكنائس المختلفة".
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