لحصوله على الدكتوراة.. البابا تواضروس يكرم مرتل كنيسة مارجرجس خماروية في شبرا

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وأضاف أن المرتل سعد حصل على الدكتوراه، وهو نموذج من النماذج الجميلة وتخرج في معهد ديديموس دفعة سنة ١٩٩٠ وكان الأول علي دفعته.
وتابع قائلا، إن المرتل سعد حصل على بكالوريوس تربية موسيقية من جامعة حلوان عام ٢٠١٦ بتقدير جيد جدًا ثم حصل على الماجستير من كلية التربية الموسيقية من جامعة حلوان عام ٢٠١٨ بتقدير امتياز وكان موضوعه الطقوس الكنسية، واللجنة المشرفة أوصت بنشر الرسالة، وفي يوم ١٩ - ٩ - ٢٠٢٠ حصل على دكتوراه من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان وكان موضوعها بعض ألحان الكنيسة ومقارنتها في كل من الكنيسة اللاتينية واليونانية والإثيوبية وحصل على الدكتوراه بتقدير امتياز وتعتبر هذه هي الرسالة الأولى التي تقدم المقارنات بين الكنائس المختلفة.
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