أمين البحوث الإسلامية يبحث مع فريق من وزارة الاتصالات رقمنة الإدارات

بحث الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد مع فريق من وزارة الاتصالات، سبل التعاون المشترك فى مجال رقمنة وميكنة العمل الإدارى بمختلف إدارات المجمع، بدءا من إدارة البعوث.





جاء ذلك فى إطار التطور الذى يشهده الأزهر الشريف بجميع قطاعاته برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة والتطوير المستمر فى جميع المجالات العلمية والإدارية. وقال الأمين العام - فى بيان اليوم الأربعاء - إن لقاء اليوم يأتى فى إطار خطة الدولة المصرية للتحول الرقمى وتنفيذا لرؤية مصر 2030 من أجل بناء منظومة إلكترونية شاملة، والاستفادة من جهود وخبرات الجهات المتخصصة ومنها وزارة الاتصالات فى تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية فى مختلف القطاعات الحكومية. وأضاف عيّاد أن المشروع يهدف إلى رقمنة وميكنة جميع الإدارات بالمجمع، وإنشاء برامج إلكترونية جديدة تستهدف تسهيل وتيسير العمل، ورفع جودة الخدمات التى تقدمها تلك الإدارات للجمهور، بما يتواكب مع التطوير المستمر التى تشهده مؤسسات الدولة المصرية فى عصر القيادة الحالية.

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