الأكاديمية البحرية تحتفل بتخريج 189 خريجا من 3 دول

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اليوم، بتخريج 189 خريجا دفعة يناير 2020 من حملة البكالوريوس فى التخصصات المختلفة من طلبة كلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكلية اللغة والإعلام.





وينتمى الخريجون إلى 3 جنسيات هى: السودان 2 - ليبيا 1 - مصر 186، ويبلغ عدد الخريجين من كلية الهندسة والتكنولوجيا 159 خريجا ومن كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 26 خريجا، و4 خريجين من كلية اللغة والاعلام.

شهد الحفل الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، والدكتور عمرو على حسن عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور ياسر السنباطى عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة عبير رفقى عميد كلية اللغة والإعلام ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى المعتمدين بجمهورية مصر العربية.

وأشاد رئيس الأكاديمية - خلال كلمته - بجهود أولياء أمور الخريجين قائلا "هنيئاً لكم ثمرة جهدكم وهنيئاً لكم فرحتكم، ولأبنائكم هذا النجاح وأتمنى لكم ولهم كل التوفيق والنجاح".

وأكد أن الأكاديمية باتت منارة للمعرفة وبيئة ورسالة للفكر وموطنا للإبداع والخلق، ولهذا أولت الأكاديمية اهتماما كبيرا ببناء الإنسان المحصن بقيم العلم والمعرفة إلى جانب الاهتمام بتوفير الكادر الأكاديمى وتشجيع البحث العلمى والاهتمام بالمحتوى الدراسى للمواد التعليمية.