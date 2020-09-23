رفاهية أكثر.. مصر للطيران تتسلم الطائرة الـ11 من طراز A220-300

وصلت منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولى، الطائرة الـ11 من طراز A220-300 بحروف تسجيل SU-GFG والتى تسلمتها مصر للطيران من مصنع شركة إيرباص العالمية فى مدينة كيبك بكندا من إجمالى 12 طائرة تعاقدت عليها الشركة من نفس الطراز، لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام تباعا.





وأوضحت الشركة فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء فى إطار خطط شركة مصر للطيران الهادفة إلى تحديث وتطوير جميع طائرات أسطولها ذات الممر الواحد وبالتعاون مع شركة إيرباص العالمية. وتقدم طائرة مصر للطيران من طراز 300-A220 سعة مقعدية 140 راكبا وخدمات الإنترنت على متن الطائرة، وراحة فائقة للعملاء، كما تتسم بنوافذها الكبيرة فى كل صف مقاعد حيث ضوء طبيعى أكبر لكل مسافر، وتعمل الأضاءة LED بالألوان الكاملة أيضا على تعزيز رفاهية الركاب.

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