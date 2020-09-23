البابا تواضروس: تدشين استوديو صوتي للألحان والموسيقى في معهد الدراسات القبطية

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن تدشين استوديو صوتي للألحان والموسيقى، في معهد الدراسات القبطية ، ويؤسس بأرقي ما في العالم من أجهزة؛ حتي نقدم أعلى مستوى ، وقريبا سيتم افتتاحه.

وأضاف البابا تواضروس – خلال عظته الأسبوعية التى القاها اليوم من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية - أنه لأول مرة يتم مناقشه دكتوراه عن الألحان القبطية في جامعه حكومية مصرية، موضحا أن الألحان القبطية لها أهمية كبيرة، وهي بمثابة الأهرامات وأبو الهول، وهذا هو الحفاظ علي تاريخ مصر.

وتابع قائلا، "دائما لابد أن نشجع الجميع علي الأمور الطيبة التي يقدمها أبنائنا مثل ما فعلنا مع ابننا الذي حصل علي الدكتوراه في علم الألحان القبطية واتمني أن نرى نماذج متعددة في مثل هذه التجارب".

وقال البابا تواضروس الثاني "عندما نتامل في الصليب نجد التأملات لا تنتهي فالصليب يعلمنا فضيلة الاستقامة وهي ذو ثقل في حياة الانسان ، ودائما نتعلم في الرياضيات أن الخط المستقيم هو اعظم شيء ندرسه لأن طريق الانسان من الأرض للسماء لا يشوبه التواءات؛ بل تحتاج فقط خط مستقيم".

ونوه إلى أن الصليب هو بمثابه رسالة؛ لكي يسير الإنسان باستقامة، ولا تنسوا أن المسيحية في اول وجودها، كانت يطلق على المسيحيين "أتباع الطريق"، فالطريق معناه هنا "الاستقامة".

واستطرد قائلا، إن الاستقامة هي :أن تقول ما تفعل، وألا يكون الإنسان بوجهين"، وكلمة "ارثوذكسية" معناها الاستقامة والاعتدال، وعلينا ونحن نحتفل بعيد الصليب أن نكون معتدلين دائما وابدا .