وزير الرياضة ينعى البطل عمرو عبد المنعم وشهداء الواجب الوطنى

نعى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ببالغ الأسى والحزن الشهيد البطل عمرو عبد المنعم أحد أبطال الرياضة المصرية فى كمال الأجسام، والذى استشهد اليوم، على إثر تصدية لمحاولة هروب أربعة مساجين من سجن طرة.





ونعى الوزير البطل عمرو عبد المنعم وزملائه من أبناء الشرطة المدنية المصرية الباسلة، والذين استشهدوا أثناء أدائهم لواجبهم الوطنى، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. وفى وقت سابق، صرح مصدر أمنى، بأن قوات الأمن تصدت لمحاولة هروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة صباح اليوم. وتصدت قوة التأمين للهاربين، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة، وهم: السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، وحسن زكريا معتمد مرسى، ومديح رمضان حسن علاء الدين.

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