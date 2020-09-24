وكتب الإرهابي على صفحته رسالته التحريضية وقال فيها : " بلاش تحريض عالناس محدش عارف بكرة في ايه وانت موقفك صعب"، وأشار في رسالته إلى الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي.
ويقيم الإرهابي يحيى موسى في تركيا ضمن الإرهابيين الفارين من العدالة في مصر، ويعد أحد مخططي جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائ العام الأسبق.
وتؤوي تركيا الجماعات الإرهابية وتفتح منافذ إعلامية للإرهابيين الناطقين باللهجة المصرية من عملاء تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية فضلا عن عدد من الجماعات الإرهابية الأخرى والتي ارتبط اسمها بجرائم في سوريا وليبيا والعراق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إرهابي مقيم في تركيا يهدد الإعلامي أحمد موسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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