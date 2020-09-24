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فريق «مارتي مريم» يستعد لتقديم عرض «الحدوتة إياها» على مسرح الأنبا رويس

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يستعد فريق "مارتي مريم"  للمسرح  لعودة العروض المسرحية مرة أخرى بعد توقف دام عدة أشهر بسبب أزمة فيروس .
ويقدم  الفريق أول عرض مسرحي له بعنوان "الحدوتة اياها" في الفترة من 5 وحتي 11 نوفمبر المقبل على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتناقش  مسرحية " الحدوتة إياها"  بعض تجارب ومشاكل الشباب وطموحاتهم في حياتهم المستقبلية .

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المسرحية من  بطولة الفنانة رانيا رأفت والفنان أسامة  شاكر  وجرجس فوزي  ڤيبرونيا أشرف، والأطفال (مريم عزيز - فادي عاطف)وتأليف وإخراج جورج أنور.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية قد أعلنت عودة الأنشطة والاجتماعات بنسبة حضور ٥٠ ٪  بعد غلق تام لكافة الأنشطة والخدمات بسبب جائحة كورونا.

ويطلق فريق "مارتى مريم" على أنفسهم "عشاق تراب المسرح" وأنهم دائما يبحثون عن الفكرة التى يستطيعون من خلالها أن تحول إلى نص مسرحي ليخدم تلك الفكرة بكل احاسيسه ووجدانه وطاقاته وافكاره وتخيلاته ليضع لها رؤية اخراجية حتى تخرج إلى النور.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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