عاجل : الأوقاف توزع اليوم 17 طن لحوم من صكوك الأضاحى فى 5 محافظات

وتوزع لحوم صكوك الأضاحى على المستحقين الحقيقيين، اليوم، بواقع 8 أطنان مناصفة بين محافظتى "الفيوم وشمال سيناء"، و 9 أطنان موزعة بالتساوى لكل من محافظة "بنى سويف، والقاهرة، والجيزة".
وذكرت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى الآن 762 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات: "القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، الغربية، القليوبية، المنيا، أسيوط، سوهاج، الدقهلية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الوادى الجديد، بورسعيد، الشرقية، المنوفية، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، البحر الأحمر، مطروح، دمياط، أسوان، السويس، الأقصر، البحيرة".
وأكدت على غرفة العمليات مواصلة عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحى، وأن تكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى محافظات الجمهورية.
وشددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، على أمور عدة، أهمها:
- توزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية.
- التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين.
- أننا جميعًا فى خدمة المستحقين وما ينالونه هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم.
- أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية فى عملية التوزيع.
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