مصطفى الفقى : الرئيس السيسى قدوة .. ولا يمكن أن يخرج الشعب فى ثورة جديدة

قال مصطفى الفقى، المفكر السياسى، رئيس مكتبة الإسكندرية، إنه لا يوجد مبرر لخروج الشعب المصرى فى ثورة جديدة، والاستجابة لعمليات "التثوير" الإخوانية، موضحا أن المواطن العادى يدرك ذلك، خصوصا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قدوة وليس فاسدا، إضافة إلى ما يتحقق فى عهدهم من مشروعات وإنجازات وإصلاح اقتصادى فى طريق بناء مصر الحديثة، ومواجهة للإرهاب بكل قوة وجسارة فى كل مكان.





وأضاف، فى مداخلة مع الإعلامى شريف عامر، عبر برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر": " الإخوان خسروا كثيرا، وأكبر ضربة تلقتها تلك الجماعة منذ 2013 حتى الآن، منبها أنه رغم ذلك "ما تزال توجد خلايا نائمة ومجموعات كامنة".

وتابع الدكتور مصطفى الفقى: "حركة الإخوان المسلمين عودتنا تاريخيا على الخديعة والكمون والظهور عند اللزوم"، موضحا أن هذا أمر وارد والدولة تعرفه، وكل المصريين الواعين يدركون ذلك.

وأوضح أن الإخوان يسعون لتضخيم الأمور بغية إثارة الفوضى وتأليب الشارع، وإذا صاح منهم 10 أشخاص فى ميدان يدعون فورا أنها "اضطرابات فى مصر، واعتراضات على سياسة السيسى، والجماهير الغاضبة من عمليات توفيق الأوضاع بالنسبة للمبانى المخالفة والأراضى الزراعية".

وأوضح أن كل هذا يقال تحت مفهوم "التثوير"، مؤكدا أنه لا يستطع أحد بتلك المحاولات أن يخدش تماسك الشعب المصرى.

واستبعد مصطفى الفقى، أن يتجه الشعب نحو سيناريو ثورة جديدة، "خصوصا وأن الحاكم قدوة وليس فاسدا وهذه مسألة مهمة جدا عند المصريين".

كما يشهد أمام عينيه مشروعات ضخمة جدا، وبناء بنية تحتية فى كل مكان، وإصلاح اقتصادى شامل، ومواجهة الإرهاب بكل قوة وجسارة فى كل مكان، ووعيه بالحصار الإعلامى فى كل المنطقة.

ولفت الدكتور "الفقى"، إلى أن المواطن العادى، يدرك أن هناك إنجازات رغم كل المتاعب، وأن الأموال التى تجمع منه تصب بالنهاية فى خانة بناء مصر الحديثة، وبالتالى لا يمكن أن نتصور أن ذلك يقلق المواطن أو يغضبه رغم أنه قد يتعبه.