مباحثات الرئيس السيسي مع عقيلة صالح وخليفة حفتر وحصر أراضي الدولة بعواصم المحافظات.. أبرز اهتمامات الصحف المحلية

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس، والذي جاء في مقدمته المباحثات التي أجراها الرئيس السيسي مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بالإضافة إلى عدد من أخبار الشأن المحلي.



وتحت عنوان "السيسي يدعو كافة الأطراف الليبية لإعلاء مصلحة الوطن" ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السيسي أعرب عن ترحيبه بالتعاطي الإيجابي الملموس لكافة الأطراف سواء في شرق أو غرب ليبيا مع آليات حل الأزمة، ودعا كافة الأطراف الليبية لتوحيد مواقفهم للخروج من الأزمة الراهنة وإعلاء مصلحة الوطن فوق كافة الاعتبارات.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلا من رئيس مجلس النواب الليبي، وقائد الجيش الوطني الليبي، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وأضاف أن اللقاء عقد في سياق الجهود المصرية المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار للدولة الليبية الشقيقة ودعم شعبها في الحفاظ على سلامة ومقدرات بلاده في مواجهة التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، وتقويض التدخلات الخارجية.



وأشارت "الأخبار" إلى تأكيد الرئيس على موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدًا عن التدخلات الخارجية، والترحيب بأية خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية.



وذكرت أن المسئولين الليبيين أعربا عن تشرفهما بلقاء الرئيس السيسي وذلك من منطلق تقديرهما الكبير للدور المصري المحوري والبالغ الأهمية بقيادة الرئيس في تثبيت دعائم السلم وتحقيق الاستقرار في ليبيا وصون مقدرات الشعب الليبي والعمل على تفعيل إرادته، فضلًا عن دعم مصر لجهود المؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وإعادة إطلاق العملية السياسية بمشاركة القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي.



وتحت عنوان "الرئيس في كلمة أمام الندوة الدولية لمعالجة أزمة المناخ: مصر مؤهلة أن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة"، أبرزت "الأخبار" أيضا ما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، خلال الندوة الدولية التي نظمتها المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي GEIDCO حول "معالجة أزمة المناخ والبيئة" وألقاها نيابة عنه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر خاصية الفيديو كونفرنس.



وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي أكد في كلمته على أن مصر غنية بالموارد الطبيعية وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، وأوضح أن نسبة مساهمة إجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة بلغت نحو 20% من الحمل الأقصى، بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على استراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة لعام 2035، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.



وفي سياق نشاط رئيس الجمهورية أمس، عنونت (الأخبار) "الرئيس يتسلم أوراق اعتماد 15 سفيرًا جديدًا بالقاهرة"، لتلقي الضوء على ترحيب الرئيس السيسي بالسفراء الجدد الذين قدموا أوراق اعتمادهم صباح أمس، مشيرة إلى تأكيد الرئيس حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع دولهم في جميع المجالات.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قوله إن السفراء الجدد هم: هم: فرناندو ألبرتو آرويو كاسانييو سفير جمهورية أوروجواي الشرقية، مانويلا فرانكو سفير جمهورية البرتغال، نيقولا هنري ماري دونيز تفينين سفير ومفوض للكرسي الرسولي بالفاتيكان، أميرة اورون سفير دولة إسرائيل، هونج جين-ووك سفير جمهورية كوريا، ام دى منيرول إسلام سفير جمهورية بنجلاديش، محمد إلياس محمد سفير جمهورية السودان، سفين أولينج سفير مملكة الدنمارك، مارقوس تكلى سفير جمهورية إثيوبيا، أندراش إمره كوفاتش سفير المجر، كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي، هنريكوس ماوريتيوس سكابفلد سفير مملكة هولندا، فرانسوا كورنيه ديلزيوس سفير مملكة بلجيكا، خيرات لاما شريف سفير كازاخستان، وبومو فرانك سوفونيا سفير مملكة ليسوتو.



وتحت عنوان " بتكليف من الرئيس .. حصر أراضي الدولة بعواصم المحافظات لتنفيذ مشروعات على غرار الأسمرات"، أبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة حصر مختلف الأراضي التابعة للدولة في عواصم المحافظات؛ لبدء تنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، على غرار حي الأسمرات، تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويكون بها العديد من العمارات السكنية، والخدمات التي تلبي احتياجات قاطني هذه المناطق.



وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حضره وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ومحافظ بني سويف الدكتور محمد هاني، ومدير أمن بني سويف اللواء محمد مراد، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم إقامتها على أرض المحافظة، إلى جانب متابعة عدد من ملفات العمل في عدد من القطاعات.



وتحت عنوان "وزيرا الاتصالات والزراعة يبحثان سرعة رقمنة الخدمات الزراعية"، أبرزت صحيفة "الجمهورية" اجتماع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، بحضور قيادات الوزارتين؛ لبحث سرعة رقمنة الخدمات الزراعية ووضعها على بوابة مصر الرقمية وأيضا التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع القطاعات الزراعية وتدريب العاملين بوزارة الزراعة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.



ونقلت الصحيفة عن وزير الزراعة قوله إن التعاون مع وزارة الاتصالات يشمل تطوير البوابة الإلكترونية لوزارة الزراعة حتى تكون مرآة الوزارة في الداخل والخارج وتعكس الجهود التي تقوم بها والأنشطة والخدمات التي تقدمها للمواطنين، ويشمل التعاون أيضًا التحول الرقمي والتوسع في الخدمات الزراعية التي تحتاج ميكنة، بالإضافة إلى التعداد الزراعي والذي كان يتم بشكل يدوي كل عشر سنوات.



وأشارت "الجمهورية" إلى أن وزير الاتصالات أكد أهمية التعاون بين الوزارتين لتحديث قطاع الزراعة باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتلبية كافة متطلبات وزارة الزراعة من الميكنة، كما أوضح أن هناك تعاونًا مشتركًا بين الوزارتين من أجل استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الزراعة، حيث يتم تنفيذ مشروع تجريبي بين مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز البحوث الزراعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة منها الحصر الزراعي باستخدام البصمة الطيفية، وكذلك لمساعدة المزارعين في مجالات عملية التنبؤ بالطقس وزيادة كفاءة ترشيد استهلاك مياه الري.



وتحت عنوان "إعلان نتيجة ثالثة تنسيق مطلع الأسبوع المقبل"، أشارت صحيفة "الأهرام" إلى أنه من المنتظر أن تعلن نتيجة المرحلة الثالثة والأخيرة للتنسيق بحد أدنى 50% خلال الأيام القليلة المقبلة، بحد أقصى بداية الأسبوع المقبل، موضحة أن عدد طلاب المرحلة يقارب الـ190 ألف طالب من الناجحين في الثانوية العامة بالدورين الأول والثاني.



وحول تسابق العالم نحو إيجاد علاج لفيروس كورونا، سلطت "الأهرام" الضوء تحت عنوان "بعد تسجيله نتائج إيجابية .. أفيجان عقار لكورونا في أكتوبر"، على إعلان مجموعة "فوجي فيلم" اليابانية أن عقار "أفيجان" الذي طورته المجموعة والمرخص في الأساس لعلاج أنواع حادة من الأنفلونزا، سجل تسارعا ملحوظا في شفاء المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأنها بصدد إجراء تحليل مفصل للبيانات التي تم جمعها خلال تجارب العقار، حيث تخطط لتقديم طلب للحصول على تصريح تجاري في اليابان لعلاج المصابين (بكوفيد 19) بدءا من أكتوبر المقبل.