قال محمود أبو زيد، وزير الرى السابق، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الأمم المتحدة في دورتها الـ 75؛ قويةـ وتؤيد وجهة نظر مصر للعالم .
وأضاف "أبو زيد" فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"ـ أن التصريحات تؤكد أنه لن يستطيع أحد إرغامنا على تغيير وجهة نظرنا.
وأشار وزير الرى السابق، إلى أن الحديث أمام دول العالم، تحديدا أمام الأمم المتحدة؛ وسيلة لعرض القضية، وهذا يثبت أن رأى مصر قوى، وأنها لن تنحاز لأى آراء جانبية.
ونوه إلى أن مجلس الأمن، هو الخطوة القادمة، ومصر تدافع عن قضية هامة ومصيرية، وهى قضية المياه، والرئيس يفضل المفاوضات، مع عدم التنازل عن حقوقنا فى المياه .
ولفت إلى أن إثيوبيا تقوم بإطالة أمد المفاوضات؛ لتفرض سياسة الأمر الواقع، وتملأ السد، وهذا لن تسمح به مصر، كما وضَّح الرئيس فى خطابه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرصة لعرض القضية على العالم.. وزير الرى السابق: رسائل الرئيس في الأمم المتحدة عن سد النهضة قوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.