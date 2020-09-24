فرصة لعرض القضية على العالم.. وزير الرى السابق: رسائل الرئيس في الأمم المتحدة عن سد النهضة قوية

قال محمود أبو زيد، وزير الرى السابق، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الأمم المتحدة في دورتها الـ 75؛ قويةـ وتؤيد وجهة نظر مصر للعالم .

وأضاف "أبو زيد" فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"ـ أن التصريحات تؤكد أنه لن يستطيع أحد إرغامنا على تغيير وجهة نظرنا.

وأشار وزير الرى السابق، إلى أن الحديث أمام دول العالم، تحديدا أمام الأمم المتحدة؛ وسيلة لعرض القضية، وهذا يثبت أن رأى مصر قوى، وأنها لن تنحاز لأى آراء جانبية.

ونوه إلى أن مجلس الأمن، هو الخطوة القادمة، ومصر تدافع عن قضية هامة ومصيرية، وهى قضية المياه، والرئيس يفضل المفاوضات، مع عدم التنازل عن حقوقنا فى المياه .

ولفت إلى أن إثيوبيا تقوم بإطالة أمد المفاوضات؛ لتفرض سياسة الأمر الواقع، وتملأ السد، وهذا لن تسمح به مصر، كما وضَّح الرئيس فى خطابه.