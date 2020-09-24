نشرة صباحك ومطرحك المرورية: كثافات أعلى كوبرى التونسى بسبب حادث تصادم

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية للراديو 9090

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت عند مطلع كوبرى التونسى القادم من القلعة والمتجه للمعادى بسبب حادث تصادم. كما شهد محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان بعض الأحجام المرورية، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

وأشار صابر إلى وجود بعض الكثافات بشارع الروضة فى المنيل المتجه للملك الصالح بسبب وجود أتوبيس معطل، كذلك الأمر بشارع السودان أمام مترو الجامعة فى الطريق القادم من فيصل والهرم والمتجه للدقى.