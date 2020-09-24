قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية مع بيلا روسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة فى المواد الجنائية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 175 لسنة 3030 بالموافقة على الاتفاقية بين مصر وجمهورية بيلا روسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة فى المواد الجنائية الموقعة فى مدينة مينسك بتاريخ 20 أكتوبر 2010 ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

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