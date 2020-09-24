قرارات جمهورية بنقل وتعديل أقدمية ومعاش مستشارين بقضايا الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم 511 لسنة 2020 بإحالة السيد أحمد على رضوان المستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش مع ضم مدة إضافية استثنائية قدرها سبع سنوات وسبعة أشهر إلى مدة الخدمة المحسوبة إلى التأمين والمعاش. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 512 لسنة 2020 بتعديل أقدمية السيد محمد جابر محمد سليمان المستشار المساعد من الفئة أ بهيئة قضايا الدولة داخل درجة مستشار مساعد من الفئة ب بالهيئة لتكون إعتبارا من 10 أغسطس 2014 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2014 المقضي إلغائه. كما أصدر الرئيس قرار رقم 513 لسنة 2020 بتعديل تاريخ أقدمية السيد حسام عبد السميع محمود على المستشار المساعد من الفئة ب بهيئة قضايا الدولة داخل الدرجة لتكون إعتبارا من 1 أكتوبر 2017 بتاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2017 المقضي إلغائه. كما اصدر الرئيس السيسي قرار 514 لسنة 2020 بتعديل تاريخ أقدمية السيد المستشار عبد الغنى حسن عبد الغنى خيرالله نائب رئيس هيئة قضايا الدولة داخل الدرجة لتكون اعتبارا من 19 سبتمبر 2013 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 599 لسنة 2013 المقضي الغائه. وقرار رقم 515 لسنة 2020 بتعديل تاريخ أقدمية حامد حسن حامد جمعة المستشار بهيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة لتكون إعتبارا من 9 أغسطس 2016 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2016 المقضي إلغائه وقرارا رقم 516 لسنة 2020 بإعادة السيد محمد رشاد بهجت داود المستشار المساعد من الفئة ب بهيئة قضايا الدولة سابقا إلى العمل بهيئة قضايا الدولة على أن يكون ترتيب أقدميته أول شاغلى درجة مستشار مساعد من الفئة ب.

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