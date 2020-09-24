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قرار جمهوري بإحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش

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قرار جمهوري بإحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش
قرار جمهوري بإحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 511 لسنة 2020 بإحالة السيد أحمد على رضوان المستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش مع ضم مدة إضافية استثنائية قدرها سبع سنوات وسبعة أشهر إلى مدة الخدمة المحسوبة إلى التأمين والمعاش.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس. 

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 