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قرارا جمهوري بالموافقة على اتفاق تعاون لتحديث خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط

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قرارا جمهوري بالموافقة على اتفاق تعاون لتحديث خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط
قرارا جمهوري بالموافقة على اتفاق تعاون لتحديث خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 144 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين مصر والهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات التكملية لتحديث خط – طنطا – المنصورة – دمياط الموقع فى القاهرة بتاريخ 5 فبراير ٢٠٢٠.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

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متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 