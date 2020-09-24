الجريدة الرسمية تنشر 8 قرارات جمهورية جديدة

كما تشمل القرارات أيضا الموافقة علي الاتفاقية بين مصر وجمهورية بيلاروسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية.
ونشرت قرارات إحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش وقرارات أخرى بتعديل أقدمية مستشار بهيئة قضايا الدولة.
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