أخبار عاجلة
تمويل شخصي يصل الي 50 ألف ريال بدون كفيل للسعودين والمقيمين في المملكة -
أيفون 12 برو ماكس اخر أبداعات شركة أبل Apple Iphone 12 Pro Max -
ميلانيا ترامب لم تعد تضع خاتم الزواج بإصبعها... والسر؟ -
كتالوج عروض بنده الجديد أحدث الخصومات من 14/10/2020 إلى 20/10/2020 -
عروض لولو ماركت على أسعار الجوالات وأقوي العروض في السعودية اليوم -
عروض العثيم الأسبوعية اقوي الخصومات والتخفيضات الحق العرض الآن -
أقوى عروض هايبر بنده الأسبوعية -
الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني maqtuaa وزارة الموارد البشرية -
توقع صرف المساعدة المقطوعة عبر رابط hrsd.gov.sa وزارة الموارد البشرية -
كيف احصل على رقم طلب المقطوعة للاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان -

افتتاح معرض السياحة والثقافة الدولى بالصين بمشاركة مصرية

أخبار مصرية أ ش أ 2020-09-24 08:42 تبليغ
افتتاح معرض السياحة والثقافة الدولى بالصين بمشاركة مصرية
افتتاح معرض السياحة والثقافة الدولى بالصين بمشاركة مصرية
افتتحت الصين اليوم، معرض السياحة والثقافة الدولى 2020 بمدينة "قوانغتشو" عاصمة مقاطعة "قوانغدونغ" جنوبى الصين، بمشاركة 65 دولة ومنطقة حول العالم، فيما تم تخصيص جناح كبير لمصر؛ لعرض منتجاتها الثقافية والحضارية وبرامجها السياحية.

وقالت الدكتورة أميمة غانم زيدان المستشار الثقافى المصرى فى الصين -فى تصريحات خاصة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى بكين اليوم- إن الجناح المصرى تم تصميمه على الطراز الفرعونى، حيث تزينت جدرانه بالهيروغليفية ذات الرسومات الشهيرة، يتوسطها علم مصر، وشعارا المكتب الثقافى بالصين ومصر للطيران (الناقل الوطنى)، فيما تم توزيع المعروضات من تماثيل وصور وأطباق عليها نقوشات فرعونية على طاولات فى شتى أنحاء الجناح.

وأضافت الدكتورة أميمة، أن المكتب استغل هذا الحدث الدولى المهم كذلك فى الترويج لمبادرة "ادرس فى مصر" التى أطلقها وزير التعليم العالى والبحث العلمى لجذب الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر لإعادة الدور الريادى لمصر فى هذا الصدد، حيث تم إعداد فيديو توضيحى للتعريف بالمبادرة وسبل الاستفادة منها.

وتابعت الدكتورة أميمة أن شركة مصر للطيران "الناقل الوطنى" تشارك فى الجناح المصرى، حيث تم تخصيص جزء لها لتقديم العروض والبرامج السياحية والترويجية لمصر، لاسيما وأن الشعب الصينى شغوف للغاية بالحضارة والثقافة المصرية والمناطق السياحية بها.

ويستمر معرض هذا العام، الذى ينظمه مجلس الصين لترويج التجارة الدولية سنويا منذ عام 2014، حتى بعد غد السبت، ويقام على مساحة 100 ألف متر مربع، وتتمثل أهميته فى أنه من أوائل المعارض الدولية بهذا الحجم منذ تفشى وباء (كوفيد-19) وبدء عودة الحياة إلى طبيعتها فى الصين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح معرض السياحة والثقافة الدولى بالصين بمشاركة مصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 