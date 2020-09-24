افتتاح معرض السياحة والثقافة الدولى بالصين بمشاركة مصرية

افتتحت الصين اليوم، معرض السياحة والثقافة الدولى 2020 بمدينة "قوانغتشو" عاصمة مقاطعة "قوانغدونغ" جنوبى الصين، بمشاركة 65 دولة ومنطقة حول العالم، فيما تم تخصيص جناح كبير لمصر؛ لعرض منتجاتها الثقافية والحضارية وبرامجها السياحية.





وقالت الدكتورة أميمة غانم زيدان المستشار الثقافى المصرى فى الصين -فى تصريحات خاصة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى بكين اليوم- إن الجناح المصرى تم تصميمه على الطراز الفرعونى، حيث تزينت جدرانه بالهيروغليفية ذات الرسومات الشهيرة، يتوسطها علم مصر، وشعارا المكتب الثقافى بالصين ومصر للطيران (الناقل الوطنى)، فيما تم توزيع المعروضات من تماثيل وصور وأطباق عليها نقوشات فرعونية على طاولات فى شتى أنحاء الجناح.

وأضافت الدكتورة أميمة، أن المكتب استغل هذا الحدث الدولى المهم كذلك فى الترويج لمبادرة "ادرس فى مصر" التى أطلقها وزير التعليم العالى والبحث العلمى لجذب الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر لإعادة الدور الريادى لمصر فى هذا الصدد، حيث تم إعداد فيديو توضيحى للتعريف بالمبادرة وسبل الاستفادة منها.

وتابعت الدكتورة أميمة أن شركة مصر للطيران "الناقل الوطنى" تشارك فى الجناح المصرى، حيث تم تخصيص جزء لها لتقديم العروض والبرامج السياحية والترويجية لمصر، لاسيما وأن الشعب الصينى شغوف للغاية بالحضارة والثقافة المصرية والمناطق السياحية بها.

ويستمر معرض هذا العام، الذى ينظمه مجلس الصين لترويج التجارة الدولية سنويا منذ عام 2014، حتى بعد غد السبت، ويقام على مساحة 100 ألف متر مربع، وتتمثل أهميته فى أنه من أوائل المعارض الدولية بهذا الحجم منذ تفشى وباء (كوفيد-19) وبدء عودة الحياة إلى طبيعتها فى الصين.