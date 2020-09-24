الثلاثاء.. الأوقاف تشارك فى ندوة عن تجديد الخطاب الدينى

وأوضحت وزارة الأوقاف، فى بيان صحفى، اليوم، أن الندوة تقام تحت عنوان: "دور المؤسسات الدينية فى الحفاظ على الأوطان"، ويشارك فيها كل من الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى، وهشام عبدالعزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

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