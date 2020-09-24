شاهد.. البيئة: نتوقع زيادة زائرى المحميات الطبيعية لـ4 أضعاف قريبا

وأضاف عليوة خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، اليوم الخميس: "لدينا 9 مجموعات من السكان المحليين تعيش بداخل هذه المحميات، وبالتالى فنحن نريد الترويج لمحمياتنا ومصر مليئة بها كنوز رائعة يمكن التمتع بمشاهدتها، وأتوقع تضاعف عدد السياح بالمحميات 4 مرات خلال حملة الوزارة لدعم السياحة البيئية".
وتابع: "أن الهدف الرئيس للبرنامج هو رفع وعى المواطنين المصريين بخصوص السياحة الداخلية وأيضًا رفع الوعى ببالنسبة للسياحة الخارجية"، مشيرًا إلى أن السياحة البيئية منتج جديد تعمل الوزارة على أن تدخل مصر، متابعا: "مستعدون بشكل كبير لهذا الأمر، ونوصل رسالة للعالم كله، مفادها أن مصر ليست منتجًا ثقافيًا فقط، لكنها مليئة بالمحميات وبنيتها التحتية مستعدة لتقديم منتج سياحى".
وأوضح أن السياحة البيئية لها علاقة كبيرة بأهداف التنمية المستدامة، إذ أن السياحة البيئية منتج جديد وبالتالى فإنها ستوفر عوائد اقتصادية، مشيرًا إلى محمية راس بمدينة شرم الشيخ ستشهد إطلاق الحملة الترويجية الأولى لدعم السياحة البيئية، فى تمام الساعة الرابعة من غد الجمعة.
ولفت إلى أن السياحة الداخلية ستزيد خلال الفترة القادمة على مستوى العالم من 10% إلى 15%، مفسرًا ذلك بأن السياحة التقليدية تجعل السياح يختلطون وهو ما لم يعد يتناسب مع إجراءات التباعد الاجتماعى، لكن المحميات أماكن مفتوحة وتتيح التباعد.
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