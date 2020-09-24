وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الرباعى بشأن القضية الفلسطينية بعمان

شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩، صباح اليوم الخميس، في أعمال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية مع وزراء خارجية ⁧‫الأردن‬⁩ وفرنسا‬⁩ وألمانيا‬⁩ والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام، ‏ويناقش الاجتماع آخر المُستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية والوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط وتبعاته، وسبل الدفع قدمًا باستئناف تلك العملية ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، أكد ضرورة الاستمرار في بذل الجهود الدولية لضمان استدامة خدمات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الحيوية في مناطق عملياتها، خاصةً في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري اليوم الخميس، على هامش زيارته الحالية إلى الأردن، مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري أشاد بالدور الإنساني الهام الذي تضطلع به الوكالة لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدا على دعم مصر للوكالة.

وأشار حافظ إلى أن المفوض العام للأونروا عبَّر، من جانبه، عن تقديره لدور مصر الداعم للوكالة، فضلًا عن جهودها المستمرة تجاه القضية الفلسطينية وإرساء السلام في الشرق الأوسط.