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قرار جمهورى بإحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة للمعاش وضم مدة استثنائية لخدمته

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قرار جمهورى بإحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة للمعاش وضم مدة استثنائية لخدمته
قرار جمهورى بإحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة للمعاش وضم مدة استثنائية لخدمته

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، القرار رقم 511 لسنة2020 بإحالة أحمد على أحمد رضوان ، المستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش مع ضم مدة إضافة استثنائية "سبع سنوات وسبعة أشهر" إلى مدة خدمته المحسوبة في الدين والمعاش.

 

 

 

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 