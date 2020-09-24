تأكيد على حل الدولتين.. شكري يُشارك في أعمال الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية

شارك وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم، الخميس، في أعمال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية مع وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام.

وفي بيان لوزارة الخارجية، قال إن الاجتماع الوزاري الرباعي ركز على تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط وتبعاته، وسبل الدفع قدمُا باستئناف تلك العملية ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.

كما أجرى الوزير شكري خلال الزيارة عددًا من اللقاءات الثنائية بدأها بلقاء نظيره الأردني الدكتور أيمن الصفدي ولقاء المفوض العام لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بهدف مناقشة أبرز القضايا الإقليمية، فضلًا عن تناول أهم أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والدول المُشاركة.