شارك وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم، الخميس، في أعمال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية مع وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام.
وفي بيان لوزارة الخارجية، قال إن الاجتماع الوزاري الرباعي ركز على تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط وتبعاته، وسبل الدفع قدمُا باستئناف تلك العملية ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.
كما أجرى الوزير شكري خلال الزيارة عددًا من اللقاءات الثنائية بدأها بلقاء نظيره الأردني الدكتور أيمن الصفدي ولقاء المفوض العام لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بهدف مناقشة أبرز القضايا الإقليمية، فضلًا عن تناول أهم أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والدول المُشاركة.
وتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في الاجتماع المُقرر عقده اليوم بين وزراء خارجية كل من مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، وذلك لبحث آخر المُستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأكيد على حل الدولتين.. شكري يُشارك في أعمال الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.