مليون دولار تمويل أمريكي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم علاج السرطان في مصر

خصصت الإدارة القومية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية (NNSA) مليون دولار أمريكي لتمويل الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)K لمساعدة مصر على تطوير العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان من خلال توفير المعجل الخطي الطبي أوِ LINAC.

وبحسب بيان للسفارة الأمريكية بالقاهرة، يعد التمويل البالغ مليون دولار جزءا من جهد أكبر من جانب الولايات المتحدة لتحسين حياة الناس في العديد من البلدان حول العالم من خلال تمويل المشاريع التي تعزز الاستخدامات السلمية للتقنيات النووية من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما يساعد برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية مصر على تحسين أنظمة إدارة الجودة في علاج الأورام بالإشعاع وتوفير الخدمات السريرية عن طريق إزالة واستبدال الجهاز القائم على المصدر المشع بأجهزة المعجل الخطي الطبي التي تستخدم الكهرباء بدلًا من المصدر المشع لتوليد حزمة عالية الطاقة من الأشعة السينية أو الإلكترونات التي يمكن استخدامها في علاج السرطان.

ويستجيب مكتب الأمن الإشعاعي التابع للإدارة القومية للأمن النووي لطلباِت المساعدة من الشركاء المحليين والدوليين في أكثر من 80 دولة للدعم الأمني للمصادر المشعة عالية النشاط وتعزيز اعتماد وتطوير تقنيات بديلة ، مثل أجهزة المعجل الخطي الطبي لتقليل الاعتماد العام على المصادر المشعة.

ويعتبر هذا المثال هو الأحدث في سلسلة طويلة من مشاريع علاج السرطان المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر ، والعديد من تلك المشروعات تمت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي تعمل على تحسين صحة المصريين ، خاصة في هذا الوقت الصعب من وباء كورونا.