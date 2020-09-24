أخبار عاجلة
تمويل شخصي يصل الي 50 ألف ريال بدون كفيل للسعودين والمقيمين في المملكة -
أيفون 12 برو ماكس اخر أبداعات شركة أبل Apple Iphone 12 Pro Max -
ميلانيا ترامب لم تعد تضع خاتم الزواج بإصبعها... والسر؟ -
كتالوج عروض بنده الجديد أحدث الخصومات من 14/10/2020 إلى 20/10/2020 -
عروض لولو ماركت على أسعار الجوالات وأقوي العروض في السعودية اليوم -
عروض العثيم الأسبوعية اقوي الخصومات والتخفيضات الحق العرض الآن -
أقوى عروض هايبر بنده الأسبوعية -
الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني maqtuaa وزارة الموارد البشرية -
توقع صرف المساعدة المقطوعة عبر رابط hrsd.gov.sa وزارة الموارد البشرية -
كيف احصل على رقم طلب المقطوعة للاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان -

الإعلامي للأزهر يعلن رصده صفحات تنتحل اسم أحمد الطيب

أخبار مصرية تبليغ
الإعلامي للأزهر يعلن رصده صفحات تنتحل اسم أحمد الطيب
الإعلامي للأزهر يعلن رصده صفحات تنتحل اسم أحمد الطيب

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلامي للأزهر يعلن رصده صفحات تنتحل اسم أحمد الطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف، رصده بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتحل اسم فضيلة الإمام_الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأكد المركز الإعلامي للأزهر أنه لا يوجد أي حسابات لفضيلة الإمام الأكبر على مواقع التواصل الاجتماعي سوى "الصفحات الرسمية الموثقة باسم فضيلته".


كما أن هناك حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للأزهر الشريف وهي موثقة أيضًا وتحمل اسم «#الأزهر_الشريف».


وفيما يلي روابط الصفحات الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وصفحات الأزهر الشريف الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:


الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على فيسبوك: من هنا
الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على تويتر: من هنا
الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على فيسبوك: من هنا
الصفحة الرسمية للأزهر الشريف باللغة الإنجليزية على فيسبوك: من هنا

الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على تويتر: من هنا
الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على إنستجرام: من هنا
قناة الأزهر الشريف الرسمية على يوتيوب: من هنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإعلامي للأزهر يعلن رصده صفحات تنتحل اسم أحمد الطيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 