هانى سرى الدين: مقاطعة الانتخابات تصب فى صالح الجماعة الإرهابية

وكشف سرى الدين فى بيان رسمى أصدره، اليوم الخميس، لتوضيح موقفه من الانتخابات أنه أعلن رأيه بشكل واضح وتفصيلى خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد الذى عقد يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الحالى.

وقال سرى الدين: "إن موقفى واضح ومعلن ولم يتبدل أو يتغير عما طرحته فى الاجتماع".

وواصل قائلا: "عرضت فى الاجتماع أن حزب الوفد أمامه 3 خيارات مطروحة، أولها المقاطعة التامة للانتخابات، وثانيها الانسحاب من قائمة الائتلاف الوطنى، وخوض الانتخابات بقائمة مستقلة باسم الوفد مع الترشح على أكبر عدد من المقاعد الفردية، وثالثها الاستمرار فى القائمة والانتخابات الفردية مع ضرورة عرض أسماء المرشحين على الهيئة العليا".

وأكد نائب رئيس حزب الوفد أن خيار المقاطعة مرفوض تماما، لأنه يصب فى مصلحة جماعة الإخوان الإرهابية وعملائها المحرضين على التظاهر والفوضى، من ناحية، كما يضر بموقف الوفد السياسى إذ أن ابتعاد الوفد عن الساحة السياسية لمدة 5 سنوات يضعف من مركزه وتواجده فى الشارع من ناحية أخرى.

أما الخيار الثانى وهو خوض الانتخابات بقائمة مستقلة باسم الوفد، فرأى أنه كان الأفضل، إلا أنه لم يكن هناك استعداد مناسب له، ولم يلق اهتماما كبيرا من أعضاء الهيئة العليا.

وقال نائب رئيس الوفد، إنه يرى على ضوء ذلك أن الخيار الثالث، وهو الاستمرار فى القائمة الوطنية هو الخيار الأفضل والأوفق للحزب، كما أنه يصب فى صالح النظام الدستورى الوطنى، ويتناسب مع دواعى الاستقرار المنشودة فى ظل دعوات عدائية لنشر الفوضى وقطع مسيرة التنمية فى مصر.

وأوضح هانى سرى الدين أن موقفه المعلن خلال إجتماع الهيئة العليا، هو ذاته لم يتغير، وأنه موقف متحرر من أى قيود شخصية خاصة إنه لا ينتوى خوض الانتخابات البرلمانية لا من خلال القائمة أو على المقاعد الفردية.

وقال سرى الدين: "أدعم وأساند وأقف إلى جوار كل وفدى يؤمن أن مشروع الدولة الوطنية وحده هو القادر على تحقيق التنمية والاستقرار، وأنه لا بديل له سوى مشروع الدولة الدينية المعادى لأى تقدم أو تنمية أو استقرار".

وأشار إلى ان المناقشات بخصوص الانتخابات البرلمانية داخل الوفد اتخذت منحى آخر يتعلق بطرح الثقة وحل اللجان النوعية وهو ما رآه طرح خارج السياق، خصوصا فى ظل دعوة رئيس الوفد لإجراء انتخابات مبكرة.