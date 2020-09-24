محافظ الإسكندرية: تطبيق عدة نماذج محاكاة مفاجئة استعدادا لموسم الشتاء

شهد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، تطبيق عدة نماذج محاكاة لاختبار أداء وكفاءة طلمبات الصرف الصحى ومتابعة سرعة تصريف المياه بها، استعدادا لاستقبال موسم الشتاء المقبل، وذلك بأهم النقاط الساخنة بالمحافظة.





وتم خلال المحاكاة التى نفذت، اليوم الخميس، التأكد من جاهزية وكفاءة مولدات الكهرباء الاحتياطية المتواجدة فى الأنفاق التى تم المرور عليها وتجريبها، وكذلك توافر السولار الاحتياطى لها، حيث تعد تلك الأماكن الساخنة بالمدينة من أكثر مناطق تجمع مياه الأمطار خلال موسم الشتاء.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل على تطبيق عدة نماذج محاكاة مفاجئة خلال هذه الأيام، حيث تم تطبيق عدة نماذج محاكاة خلال اليومين السابقين بأحياء المنتزه، واليوم تستكمل المحافظة أعمالها، استعدادا للنوات الشديدة وموسم الأمطار القادم.

وأكد المحافظ، ضرورة اختبار جاهزية جميع الأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى والطلمبات بمحطات الرفع المختلفة على مستوى اﻹسكندرية من خلال ضخ كميات كبيرة من المياه للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أى تجمعات لمياه الأمطار أو أى سيول محتملة.

على الصعيد ذاته، شدد المحافظ على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحى بضرورة مراجعة كافة المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحى على مستوى المحافطة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، علاوة على التنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها ، ورفع كافة المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى، مؤكدا أنه لن يسمح بأى تقصير أو تهاون ، وضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطن السكندرى.

حضر نموذج المحاكاة اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية وجميع الجهات المعنية.