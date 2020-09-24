السيسى يصدر قرارات جمهورية بتعديل أقدمية عدد من المستشارين بهيئة قضايا الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار رقم 512 لسنة 2020 بتعديل تاريخ أقدمية محمد جابر محمد سليمان المستشار المساعد من الفئة أ بهيئة قضايا الدولة داخل درجة مستشار مساعد من الفئة ب بالهيئة لتكون اعتبارا من 10/8/ 2014 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2014 المقضي بإلغائه.

وكذلك قرار رقم 513 لسنة 2020 بتعديل أقدمية حسام عبد السميع محمود على المستشار المساعد من الفئة "ب " بهيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة لتكن اعتبارا من 1/10/2017 تاريخ صدور قرار رئس الجمهورية رقم 474 لسنة 2017 المقضى بإلغائه.

وأصدر قرار رقم 514 لسنة 2020 بتعديل تاريخ أقديمة المستشار عبد الغنى حسن عبد الغنى خير الله، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة، لتكون اعتبارا من 19 /9/2013 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 599 لسنة 2013 المقضى بإلغائه.

وقرار رقم 515 لسنة 2020 بتعديل تاريخ أقديمة حامد حسن حامد جمعة المستشار بهيئة قضايا الدولة ، داخل ذات الدرجة لتكون اعتبارا من 9/8/2016 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2016 المقضى بإلغائه.

والقرار رقم 516 لسنة 2020 بإعادة محمد رشاد بهجات داود، المستشار المساعد من الفئة "ب" بهيئة قضايا الدولة " سابقا" الى العمل بهيئة قضايا الدولة، على ان يكون ترتيب أقدميته أول شاغلى درجة مستشار مساعد من الفئة "ب".