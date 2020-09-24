بعد توقف 14 سنة.. الزراعة توافق على تصدير كتاكيت بياض

أكد دكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أنه بعد توقف 14 عاما تم إصدار موافقة لتصدير كتكوت دجاج بياض بيض مائدة, إلى غانا مع مراعاة كافة الاجراءات المحجرية اللازمة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي كبداية لفتح أفاق وفرص تصديرية جديدة للكتاكيت البياضة (بيض مائدة), مما يؤكد على تقدم الصناعة فى مجال الإنتاج الداجنى والثقة فى القدرات والخبرات المصرية, وتوفير المناخ الصحى والبيئى المناسب لإنتاج داجنى متميز وأمن، وخاصة بوجود بعض طلبات التصدير الأخرى.

وأكد أن هناك توجيهات مشددة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الارضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتسهيل كافة اجراءات تراخيص أنشطه الانتاج الحيواني والداجني وازالة العقبات امام المصدرين والمستثمرين.

وفي هذا السياق اصدر القطاع تقريرا يتضمن نشاطه خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر وجاء فيه :

إصدار 668 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة مع الإلتزام التام بكافة ضوابط وإشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات ايضا الموافقة على تسجيل 165 تسجيلة مخاليط اعلاف ومركزاتها واضافاتها ما بين أعلاف ماشية ودواجن وأسماك منهم (106 تسجيلات محلية, 59 تسجيلة مستوردة) طبقًا للمعايير القياسية والعلمية التطبيقية والتى تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى ومناعى.

وأوضح التقرير أنه تم إصدار 34 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقًا لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى منهم 25 موافقة على إقامة مشروع ثروة حيوانية جديدة, و9 موافقات فنية على إقامة مشروعات ثروة داجنة جديدة.